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Панарин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: дубль, 5 бросков и «плюс 1» за 15:53

Нападающий «Рейнджерс» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2). Панарин был признан первой звездой игры.

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