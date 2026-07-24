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Царьград

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Трусова объяснила, зачем делится деталями личной жизни

Трусова объяснила, зачем делится деталями личной жизни

Фигуристка Александра Трусова рассказала о желании делиться счастьем с публикой, несмотря на личный статус.

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