Три признака, что ваш любимец проглотил новогоднюю мишуру, и как ему помочь

Еще чуть-чуть — и наступит время украшать дом к Новому году. А возможно, вы уже это сделали. Однако каждый владелец кота или собаки знает: когда дома у тебя живет хвостатый друг, нарядить жилище к празднику становится куда более трудной задачей.