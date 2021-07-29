Врачи осмотрели жителей пострадавшего от пожаров поселка Найстенъярви

Выезд в поселок Найстенъярви совершили специалисты Суоярвской ЦРБ и Республиканской больницы имени Баранова Врачи совершили выезд в Суоярвский район и осмотрели жителей поселка Найстенъярви, в том числе участвовавших в тушении лесных пожаров.