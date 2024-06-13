Йеменские хуситы напали на греческое торговое судно в Красном море

В Красном море произошло очередное нападение йеменских хуситов на торговое судно. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), беспилотный надводный аппарат хуситов сбил греческое торговое судно Tutor, принадлежащее Греции и управляемое ею.
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