Ракетный удар русскими бойцами был нанесён по населённому пункту Константиновка.Солдаты Вооружённых сил России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в Константиновке в Донецкой Народной республике.
Ракетный удар русскими бойцами был нанесён по населённому пункту Константиновка.Солдаты Вооружённых сил России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в Константиновке в Донецкой Народной республике.
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