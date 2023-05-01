Царьград

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ВС России одним ракетным ударом ликвидировали свыше 200 украинских боевиков в ДНР

ВС России одним ракетным ударом ликвидировали свыше 200 украинских боевиков в ДНР

Ракетный удар русскими бойцами был нанесён по населённому пункту Константиновка.Солдаты Вооружённых сил России нанесли точный ракетный удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинской армии в Константиновке в Донецкой Народной республике.

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