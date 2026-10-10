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Watch: Scarlett Johansson investigates religious murders in 'Exorcist' trailer

"Avengers" alum Scarlett Johansson investigates religious-themed murders in Friday's 2 1/2-minute trailer for Mike Flanagan's "The Exorcist: Martyrs.

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