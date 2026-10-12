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Мировое обозрение

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Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным

Киев, подвинься! В США раскрыли главный мотив Трампа в дизельной сделке с Путиным

Главное в тезисах: Сделка ради топлива: Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным 9 октября объявил о поставках более 300 тысяч тонн российского дизеля с перспективой наращивания объёмов.

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