Врач предупредила об опасных последствиях невылеченного воспаления легких

Пневмония — это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалительными изменениями в легких, которое без лечения может привести к угрожающим жизни последствиям, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Мезенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии