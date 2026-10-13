Не у всех все хорошо!Российский чемпионат в разные годы видел огромное количество ярких иностранцев. Кто-то приезжал сюда уже состоявшейся звездой, кто-то именно в России сделал себе имя, а некоторые провели в РПЛ лучшие годы карьеры.