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Куда пропали самые забивные легионеры РПЛ: один — в тюрьме, другой страдал од депрессии

Куда пропали самые забивные легионеры РПЛ: один — в тюрьме, другой страдал од депрессии

Не у всех все хорошо!Российский чемпионат в разные годы видел огромное количество ярких иностранцев. Кто-то приезжал сюда уже состоявшейся звездой, кто-то именно в России сделал себе имя, а некоторые провели в РПЛ лучшие годы карьеры.

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