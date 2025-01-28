НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Поршнев о недопуске россиян: «Я считаю, что уровень наших биатлонистов не просел. У нас здесь свой Кубок мира»

С марта 2022-го россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). – С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов? – Ну да, будем надеяться, что так оно и будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх