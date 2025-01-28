Поршнев о недопуске россиян: «Я считаю, что уровень наших биатлонистов не просел. У нас здесь свой Кубок мира»

С марта 2022-го россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). – С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов? – Ну да, будем надеяться, что так оно и будет.