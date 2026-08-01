Забросить ЛМУР «за воротник»: как спецоперация изменила доктрину вертолётной войны

Вертолёты огневой поддержки на специальной военной операции претерпели своеобразную эволюцию. От дерзких доставок в тыл противника и обработки переднего края до постепенного удаления от ЛБС и трансформации в средство ПВО.
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