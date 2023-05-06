Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    НУЖЕН СМЕРШ !!!Соловьев привел «...
  • Татьяна Собколова
    Задолбали уже этой пугачевой.Алена Кравец раск...
  • Геннадий Загуменов
    непонятно , кто с кем воюет ? раньше понятно . белые и красные , потом русские и фашисты . а сейчас кто с кем ? на СВ...Эта ситуация отзы...

Стоимость перелета Пугачевой из Израиля в Россию оценили в 3,5 миллиона рублей

Стоимость перелета Пугачевой из Израиля в Россию оценили в 3,5 миллиона рублей

Певица Алла Пугачева могла заплатить за перелет из Израиля в Россию 3,5 миллиона рублей. В такую сумму ей обошелся заказ частного самолета с экипажем, считает неназванный представитель шоу-бизнеса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх