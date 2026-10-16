Как участие в проекте "Зима в Москве" помогает предпринимателям в развитии бизнеса. Прошлой зимой в арт‑павильонах "Сделано в Москве" побывали свыше миллиона человек, объясняют производители.
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