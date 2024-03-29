Комаров и Чернышенко посетили Марий Эл с рабочим визитом

МАРИЙ ЭЛ, 29 марта, ФедералПресс. Научно-образовательный потенциал, цифровизацию, развитие туризма и спорта в Марий Эл обсудили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава республики Юрий Зайцев в ходе рабочей встречи.
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