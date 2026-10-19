Татарский районный суд Новосибирской области приговорил жителя Омска к 2 годам 8 месяцам колонии-поселения за выезд на встречную полосу на трассе Р-254 «Иртыш», повлекший гибель двух человек.
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