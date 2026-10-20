Российско-китайская орбитальная станция «Дружба» © "Газета.Ru" В поисках ответа на вызовы, которые ставит перед человечеством глобальное потепление, страны БРИКС+ объединили усилия и приступили к созданию гигантского солнечного щита — своего рода зонтика для затенения Земли.