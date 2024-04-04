Создана самая большая в мире цифровая камера для исследования Вселенной

Готовая камера LSST / © Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей имеет размер легкового автомобиля и весит три тонны, что составляет примерно половину массы самца африканского слона.
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