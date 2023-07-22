Срочная помощь десанту на охваченный боями фланг Артёмовска от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь десанту на охваченный боями фланг Артёмовска от читателей «Русской Весны». Штурмовики ВДВ благодарят наших читателей за дрон Mavic 2 air, тепловизоры, бинокли, трубки разведчика, активные наушники, инвертор, плащ-палатки и носилки.