Фото потерпевшей Надежды Бухаловой Напомним, что в дневное время 11 августа 2026 года 33-летний “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Ализаде Самир Эльдар оглы, уверенный в своей безнаказанности, испытывая чувство мнимого превосходства, управляя автомобилем, при проезде регулируемого пешеходного перехода, расположенного близ 18-го км автодороги «Морпорт-Аэропорт» в Елизовском районе Камчатского края, совершил наезд на 61-летнюю Надежду Бухалову, причинив ей телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
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