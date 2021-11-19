ФАС предлагает обязать ретейлеров закупать товары местных производителей

Речь идет о введении квот на присутствие в магазинах товаров местного мелкого и среднего бизнеса. Удобно ли будет это производителям и ретейлерам и как решать вопросы с логистикой микропартий товаров и регулярности их поставок?Мелких — на полку.
Речь идет о введении квот на присутствие в магазинах товаров местного мелкого и среднего бизнеса. Удобно ли будет это производителям и ретейлерам и как решать вопросы с логистикой микропартий товаров и регулярности их поставок?Мелких — на полку.
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