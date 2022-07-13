Мировое обозрение

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«Что я теперь делаю?»: По прилету в Израиль в аэропорту «Бен-Гурион» Байден внезапно растерялся

«Что я теперь делаю?»: По прилету в Израиль в аэропорту «Бен-Гурион» Байден внезапно растерялся

Встречающим пришлось его подтолкнуть для возвращения к реальности По прилету в Израиль в аэропорту «Бен-Гурион»  президент США Джозеф Байден внезапно растерялся.

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