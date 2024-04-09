Расчёт ЗРК «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ в ходе проведения СВО

При помощи радиолокационной станции кругового обзора расчет обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
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