Гипертония вредит работе эстрогеновых рецепторов

Исследование, опубликованное в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology (AJP), показало, что при гипертонии происходит не только повышение артериального давления, но и нарушаются его естественные суточные колебания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии