Новосибирская студентка изобрела «парктроник» для слепых

Студентка первого курса Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Музыка громко заявила о себе, представив проект «Помощник для слепых и слабовидящих ТРЕОКК», занявший 3 место на тематической выставке «Старт к успеху», … .
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