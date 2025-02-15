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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналдо: «Винисиус невероятен в «Реале», но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»

По мнению экс-форварда сборной Бразилии, Неймар и Винисиус должны получать больше свободы в сборной, чтобы показывать свою максимальную эффективность.

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