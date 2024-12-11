Собянин рассказал, как прошла Московская неделя интерьера и дизайна

Дизайн является ключевой отраслью экономики столицы Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram-канале, с большим успехом на ВДНХ в Москве прошла яркая, стильная и отражающая русские традиции V Московская неделя интерьера и дизайна.