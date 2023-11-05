Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва Алёна ЮрьеваЕжегодно 6 ноября православные христиане отмечают светлый и благословенный праздник – день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
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