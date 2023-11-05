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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва

Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва

Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва Алёна ЮрьеваЕжегодно 6 ноября православные христиане отмечают светлый и благословенный праздник – день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

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