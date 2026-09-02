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FiNE NEWS

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Украина запросила у ЕС финансирование для закупки ракет Patriot PAC-3

Украина запросила у ЕС финансирование для закупки ракет Patriot PAC-3

Украина направила Евросоюзу новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств противовоздушной обороны, в том числе ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3.

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