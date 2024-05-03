В Каире 4 мая пройдет встреча при участии Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС по Газе

В Каире в субботу, 4 мая, делегации из Египта, Израиля, Катара, США и палестинского движения ХАМАС проведут ряд встреч с целью достичь соглашения об обмене находящихся на территории сектора Газа заложников.
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