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В Каире 4 мая пройдет встреча при участии Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС по Газе

В Каире 4 мая пройдет встреча при участии Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС по Газе

В Каире в субботу, 4 мая, делегации из Египта, Израиля, Катара, США и палестинского движения ХАМАС проведут ряд встреч с целью достичь соглашения об обмене находящихся на территории сектора Газа заложников.

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