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Владимирские новости

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В Суздале открылась православная гимназия имени Суворова

В Суздале открылась православная гимназия имени Суворова

В Суздале православная гимназия имени Суворова открылась с новым юридическим лицом, единственным учредителем стала Владимирская епархия.

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