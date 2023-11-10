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  • sorsw
    2000 израильских подонков убивавших на украине русских антифашистов должны быть отловлены и ликвидированы! А потом по...Новый трюк Израил...
  • Zoia Goldshtab
    Боже!Какая самоуверенная дурында!!!!! Аж до колики от смеха!Вся Россия потешается от деменции этой бабки!!!!!Алла Пугачева про...
  • Алекс Сэм
    Уберите пожалуйста эту бабку из ленты!Алла Пугачева про...

В Белоруссии всего за 37 рублей продают усадьбу, в которой гостили три императора и Пушкин

В Белоруссии всего за 37 рублей продают усадьбу, в которой гостили три императора и Пушкин

Старинная графская усадьба на Гомельщине уже долгое время не может найти себе нового владельца.Историческое здание усадьба Чернышева-Кругликова в Чечерске, площадью более тысячи квадратных метров, попало на торги уже в третий раз.

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