В Белоруссии всего за 37 рублей продают усадьбу, в которой гостили три императора и Пушкин

Старинная графская усадьба на Гомельщине уже долгое время не может найти себе нового владельца.Историческое здание усадьба Чернышева-Кругликова в Чечерске, площадью более тысячи квадратных метров, попало на торги уже в третий раз.
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