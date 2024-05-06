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Алена Косторная: «На одном из шоу Яна Рудковская предложила образ черного лебедя – вариантов отказаться у меня не было»

Накануне Евгений Плющенко представил в Ташкенте шоу «Лебединое озеро». Косторная, игравшая роль Одиллии, выступила в том числе с балетным номером на сцене.

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