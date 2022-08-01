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Global Times: самолет с Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом неисправности или дозаправки

Global Times: самолет с Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом неисправности или дозаправки

Самолет со спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси может попытаться сесть на территории Тайваня под предлогом неисправности или дозаправки.

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