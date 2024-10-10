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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о Гончаренко в «Пари НН»: «Не верю в него, так и будет прыгать по клубам РПЛ. Работа в ЦСКА делает ему хорошую рекламу» 

«Что ж, видимо, кто‑то порекомендовал Гончаренко в «Пари НН». Так и будет Гончаренко прыгать по клубам РПЛ.

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