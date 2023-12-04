Грипп и чума привели к подорожанию пельменей и колбас в России

В России наблюдается нехилый рост цен на колбасу и пельмени. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, средняя стоимость последних в несетевых розничных магазинах на данный момент составляет 394 рубля, что на 8% выше ценника в ноябре прошлого года.
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