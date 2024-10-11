Почему жильцы многоэтажек будут платить больше за ЖКХ: квитанции в октябре придут другие – новая строка об обязательной оплате Ольга БезродняяКвитанции ЖКХ для жильцов многоэтажек претерпели изменения: теперь они содержат больше строк.