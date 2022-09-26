Папа Римский в степях Казахстана

Папа Римский в степях Казахстана

За двое суток до саммита ШОС и за день до визита в Казахстан руководителя КНР в Астане приземлился самолет главы самого маленького государства на планете и маршала, пожалуй, одной из самых крупных религиозных армий — Папы Римского Франциска.

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