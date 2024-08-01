Я — человек недобрый. И сейчас докажу это.

Говорят, что добрые и интеллигентные люди не опускаются до злорадства. А что делать мне — не доброй и ни разу не интеллигентной, ибо инженер — профессия сугубо прикладная, к воспарениям духа над бренностями мира совершенно не располагающая, и даже в Союзе нас интеллигенты настоящие помещали в отдельную, сугубо "техническую" категорию.