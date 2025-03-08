Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что означают угрозы Трампа в адрес России?

Что означают угрозы Трампа в адрес России?

Трамп: "Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
этого и следовало Ожидать!
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10 час.
Михалыч
А если бы у нас был социализм, то и подручных Трампа в виде 5-й колонны тоже не было бы и россияне сплотившись показывали бы чудеса изобретательности, высокой производительности и качества труда и жизни.
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6 час.
Samarium
Что вы еще хотите услышать от ВРАГА России и не важно, как его зовут дональд, джо, барак или еще как-то....ВСЕ они враги России и всех нас...кроме, как для кучки продавшихся иуд внутри нашей страны,,,,
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1 час.
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