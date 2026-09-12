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Царьград

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Зеленский потребовал от Запада 280 ракет для систем Patriot

Зеленский потребовал от Запада 280 ракет для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у западных стран ракеты для систем Patriot на фоне роста производства ракет в России до 140 штук в месяц.

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