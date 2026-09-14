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МОСИНФОРМ

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Открыт прием заявок на 22-й сезон проекта «Плейлист Моспродюсер»

Открыт прием заявок на 22-й сезон проекта «Плейлист Моспродюсер»

До 27 сентября включительно музыканты из любой страны могут предложить свои композиции для 22-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках».

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