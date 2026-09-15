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ТАСС

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Офицер Федя рассказал, как бойцы "Южной" пробивают укрепленные блиндажи ВСУ

Офицер Федя рассказал, как бойцы "Южной" пробивают укрепленные блиндажи ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Южной группировки войск при продвижении на славянско-краматорском направлении в ДНР пробивают брешь в зацементированных блиндажах ВСУ через вентиляционные каналы.

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