Офицер Федя рассказал, как бойцы "Южной" пробивают укрепленные блиндажи ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Штурмовики Южной группировки войск при продвижении на славянско-краматорском направлении в ДНР пробивают брешь в зацементированных блиндажах ВСУ через вентиляционные каналы.
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