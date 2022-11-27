«Эдмонтон» отыгрался с 0:3, забив 4 гола «Рейнджерс» в 3-м периоде

«Эдмонтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс» (4:3) в матче чемпионата НХЛ. К 45-й минуте «Ойлерс» проигрывали 0:3, но в итоге забросили четыре шайбы подряд.
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