«Адские санкции» против России сдулись в пять раз

Законопроект «об адских санкциях» одобрил Конгресс США, и теперь его должен подписать (или не подписать, что вряд ли) Трамп.
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