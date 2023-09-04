Собянин: Открыли прием заявок на технологический конкурс «Зеленая Москва»

Лучшие решения могут в будущем применить на предприятиях Сергей Собянин пригласил сегодня российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды, к участию в первом технологическом конкурсе инноваций «Зеленая Москва».
Лучшие решения могут в будущем применить на предприятиях Сергей Собянин пригласил сегодня российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды, к участию в первом технологическом конкурсе инноваций «Зеленая Москва».
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