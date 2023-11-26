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Охота началась

Охота началась

Первые фотографии "Абрамсов" где-то в районе линии фронта.Где сделана первая - неизвестно. Вторая - предположительно, в районе Купянска.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
УДАЧИ, ребята!!!
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10 час.
Алексей Горшков
Подбив сначала &quot;Леопарды&quot;, затем &quot;Челленджеры&quot; (а том,что мы будем жечь и &quot;Абрамсы&quot; у меня нет никаких сомнений) - мы,получается,ПО САМОМУ УЯЗВИМОМУ МЕСТУ Запад бьём: по ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, где он традиционно преимущество имеет! Ну - подбили мы вражеский танк,ну - оказался им Challenger,ну и что? Неуязвимой военной техники не бывает! Это НАШ подход,основанный на ВОЕННОМ деле! ИХ подход другой: упор делается на ПРОПАГАНДУ !!! И на то, на что на поле боя мы и внимания-то не обращаем,относимся просто,как к более опасной БОЕВОЙ МАШИНЕ,они паникуют - их БРЕНД уничтожили! А вообще-то,если здраво рассудить,несмотря на то наша точка зрения и более правильна,на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши военные были настоящими монстрами,по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные &quot;профи&quot; из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается,что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана,и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО &quot;вырубает&quot; этого хулигана! Японцев ШЕСТЬ (!) лет утихомирить не могли,мы вмешались - и МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться, и даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере,во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему,это даже ЛЕГЧЕ,чем достигнуть объективных результатов! &quot;Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ&quot; - это верно но, &quot;казаться&quot; ТОЖЕ НУЖНО !!! Недооценка информационной составляющей может нам и БОКОМ ВЫЙТИ !!! Сдаётся мне, что во время &quot;холодной войны&quot; благодаря именно ей СССР натурально РАЗВЕЛИ !!! На поверхности - вообще уж открытый развод с СОИ !!! Мы, купившись на фантастическую информацию, МАССУ СРЕДСТВ ввалили на противодействие &quot;Звёздным войнам&quot;! Но был ещё и более скрытый развод. Всегда,когда узнаю о поставках &quot;небратьям&quot; западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать-то собирались? Ведь &quot;по сусекам&quot; всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! Его &quot;майданутым&quot; ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена &quot;Холодной войны&quot; просто &quot;РАЗВЕЛИ&quot; !!! Взяли &quot;на арапа&quot; своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: &quot;Почему это они настолько лучше нас живут&quot;? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!
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