Эрдоган и Путин обсудят создания новых АЭС и газового хаба в Турции

Обсуждение проектов создания новых атомных электростанций (АЭС) и газового хаба на территории Турции состоится на планируемых в Казани переговорах президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 23 октября сообщает РИА Новости.
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