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В Совфеде отвергли идею отмены пенсий для россиян

В Совфеде отвергли идею отмены пенсий для россиян

Конституция России гарантирует каждому гражданину страны социальное обеспечение. Об этом 25 мая сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя идею о возможной отмене пенсий бездетным.

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