Терррористам - смертную казнь!

Террористам только смертная казнь - тогда и об их ушах беспокоиться не надо будет, и жизни мирных людей будут защищены.

Геннадий Хрипунов

Для террористов только смертная казнь, чище воздух в Стране будет и не надо будет их кормить и содержать в тепле .