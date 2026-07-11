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Терррористам - смертную казнь!

Комментарий  про террористов, под  каждым  словом  которого я  подписываюсь. Не надо  мордой об асфальт! Ущерб для фейса быстро заживёт, а визгу будет немеряно.

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Комментарии
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л
людмила
Террористам только смертная казнь - тогда и об их ушах беспокоиться не надо будет, и жизни мирных людей будут защищены.
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4 н.
Геннадий Хрипунов
Для террористов только смертная казнь, чище воздух в Стране будет и не надо будет их кормить и содержать в тепле .
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4 н.